Нижегородская транспортная прокуратура обязала железнодорожную компанию установить и отремонтировать защитные ограждения пути

Суд обязал железнодорожную компанию установить и отремонтировать защитные ограждения пути после соответствующего иска Нижегородской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на участках пути на 403−406 км перегона станций Нижний Новгород — Гороховец отсутствует защитное ограждение, а часть ограждения имеет повреждения и несанкционированные проходы. Должные меры по устранению условий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, не были приняты. Поэтому транспортный прокурор подал иск на железнодорожную компанию.
«Нижегородский областной суд удовлетворил требования прокурора и обязал ОАО “РЖД” привести ограждения в исправное состояние, установить ограждения там, где они отсутствуют, ликвидировать несанкционированные проходы через железнодорожные пути. Исполнение решения суда находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении.
