Более 12 тысяч заявок на сдачу крови в Тюменской области подали онлайн

Более 12 тыс. заявок с начала года оформили жители Тюменской области на сдачу крови через раздел «Донорство» на портале «Госуслуги», сообщили в региональном департаменте информатизации. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В разделе «Донорство» также можно посмотреть всю историю предыдущих кровосдач, ознакомиться с результатами анализов и скачать справку для предоставления работодателю, чтобы оформить дополнительный выходной день. Подать заявление можно по ссылке.
В заявлении на сдачу нужно указать учреждение и подходящую дату. После его проверки уведомление о записи придет в личный кабинет на «Госуслугах».
Кроме этого, с начала года более 260 заявок поступило на донорство костного мозга. Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток доступна по ссылке.
Нужно выбрать тип заявления, проверить правильность личных данных и отправить заявку. Обращение поступит в специализированный центр на следующие сутки, сотрудники которого свяжутся с заявителем по указанному номеру телефона в течение десяти рабочих дней.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.