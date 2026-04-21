Спасатели добрались до места гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык

УЛАН-УДЭ, 21 апр — РИА Новости. Спасатели добрались до места гибели трех красноярских туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
«Спасатели БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы — ред.) прибыли на место происшествия. Гибель трех человек (одного мужчины и двух женщин) подтверждена. Проводится осмотр места», — говорится в сообщении.
Восхождение на Мунку-Сардык, в ходе которого трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения, было коммерческим, сообщили РИА Новости в краевой федерации альпинизма.
Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3 492 метра над уровнем моря, по этому параметру она уступает только двум другим горным пикам России — Эльбрусу и Белухе.