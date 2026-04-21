Первого пациента доставили санавиацией в ЦРБ Михайловки

Сегодня, 21 апреля, в городе Михайловка Волгоградской области на вертолетной площадке санавиации приняли первого пациента. Больной был доставлен с диагнозом «АВ-блокада» в кардиологическое отделение Михайловской ЦРБ.
Как ранее сообщалось информагентством, объект, построенный на территории новой инфекционной больницы, позволит в круглосуточном режиме максимально оперативно эвакуировать пациентов в опорные медицинские учреждения региона.
Благоустройство территории было завершено в прошлом году, в 2026-м оформлена вся необходимая аэронавигационная документация. Работа по приему воздушных судов уже стартовала. Ранее вертолетам с медиками приходилось приземляться на городском стадионе.
Сегодня воздушное судно успешно совершило посадку на новую площадку. Врачи ЦРБ оперативно оценили состояние больного и приняли решение о его перегоспитализации. Пациент был доставлен в областной кардиоцентр, где ему уже оказывается вся необходимая помощь.
Справка. Посадочные площадки в настоящее время функционируют во всех опорных больницах третьего уровня, где оказывают экстренную помощь: для кардиоцентра в Советском районе, больницы СМП № 25 и областной больницы № 1 в Дзержинском районе, больницы № 15 в Красноармейском районе, больницы им. С. З. Фишера в Волжском, а также для Урюпинской ЦРБ и ЦГБ Камышина.
