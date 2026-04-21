На юго-западе Москвы возведут более 20 новостроек

Строительство 21 жилого комплекса продолжается в Юго-Западном административном округе Москвы по программе реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас новые дома возводят в семи районах Юго-Западного административного округа. Площадь всех жилых комплексов составит более 950 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой общей жилой площадью около 560 тысяч квадратных метров. Кроме того, более 120 квартир из этого числа адаптируют для маломобильных граждан», — рассказал Ефимов.
На первых нежилых этажах новостроек предусмотрены помещения для социально значимых объектов инфраструктуры. В будущем там смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки, досуговые центры и другие востребованные предприятия сферы услуг. Кроме того, в каждом подъезде обустроят помещения для консьержей и колясочные.
«В строительстве находятся девять жилых комплексов в районе Зюзино. По три новостройки возводят в Котловке и Конькове. Еще по два дома строят в районах Академическом и Обручевском. По одной новостройке также возводят в районах Ломоносовский и Черемушки. По завершении строительных работ во дворе каждого дома проведут комплексное благоустройство и озеленение. Запроектировано более 100 досуговых зон, включающих детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.