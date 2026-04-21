На юго-западе Москвы возведут более 20 новостроек

«В строительстве находятся девять жилых комплексов в районе Зюзино. По три новостройки возводят в Котловке и Конькове. Еще по два дома строят в районах Академическом и Обручевском. По одной новостройке также возводят в районах Ломоносовский и Черемушки. По завершении строительных работ во дворе каждого дома проведут комплексное благоустройство и озеленение. Запроектировано более 100 досуговых зон, включающих детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.