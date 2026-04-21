В Уфе капитально отремонтируют лицей № 5

Лицей № 5 в Уфе, столице Республики Башкортостан, масштабно обновят по нацпроекту «Молодёжь и дети». К работам в учреждении приступили в январе этого года, сообщили в городской администрации.
В рамках реконструкции в здании 1979 года постройки предусмотрены ремонт кровли и фасада, замена инженерных коммуникаций. Внутри лицея полностью преобразятся учебные кабинеты, коридоры, столовая, спортивный и актовый залы, санитарно-бытовые помещения.
«Динамика работ на объекте хорошая — 22% общего исполнения. Выделили из городского бюджета дополнительное финансирование на благоустройство территории лицея. Микрорайон развивается, количество детей увеличивается. В этом году в Уфе за счет федеральных средств ремонтируем рекордное количество объектов — 16 школ. Это огромная поддержка для города. Мы ценим эту возможность и используем ее максимально эффективно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях», — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.