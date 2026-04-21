До 27 см выросли сугробы в Нижнем Новгороде из-за аномального снегопада

Снежный покров высотой до 27 см образовался в Нижнем Новгороде за время аномальных апрельских снегопадов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Нижнего Новгорода. По данным специалистов, в Нижегородской области зафиксированы одни из самых высоких показателей в Центральной России и Поволжье — выше сугробы оказались только в Республике Марий Эл, где уровень снега был больше всего на 1 см.
Заместитель главы администрации города Антон Максимов уточнил, что только за прошедшие сутки в Нижнем Новгороде выпало около 30 миллиметров осадков. Это привело к тому, что высота снежного покрова в разных районах города варьировалась от 21 до 27 сантиметров, что значительно превысило первоначальные прогнозы метеорологов. В мэрии подчеркнули, что нынешний разгул стихии по интенсивности сопоставим с аномальными январскими снегопадами.
Синоптики прогнозируют прекращение осадков уже к завтрашнему дню, что приведет к быстрому таянию снежных масс. В связи с этим городские службы переключают основное внимание на откачку талых вод с магистралей и мониторинг участков, подверженных оползневым процессам. На дорогах города в круглосуточном режиме уже задействовано около 60 единиц водооткачивающей техники.
