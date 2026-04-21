До 27 см выросли сугробы в Нижнем Новгороде из-за аномального снегопада

Снежный покров высотой до 27 см образовался в Нижнем Новгороде за время аномальных апрельских снегопадов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Нижнего Новгорода. По данным специалистов, в Нижегородской области зафиксированы одни из самых высоких показателей в Центральной России и Поволжье — выше сугробы оказались только в Республике Марий Эл, где уровень снега был больше всего на 1 см.