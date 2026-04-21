Почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли в Кстовском районе

В Кстовском районе продолжается месячник по благоустройству, объявленный главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. С начала работ, стартовавших 5 апреля, коммунальщики и жители уже вывезли почти 2 тысячи кубометров мусора. Уборка проходит каждый день и охватывает как городские улицы, так и сельские территории, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
К работам подключены подрядчики, коммунальные службы, сотрудники администрации и активные жители. Особое внимание уделяют дворам и общественным пространствам. Так, в третьем микрорайоне обновили детскую площадку — отремонтировали качели, покрасили элементы и обновили песок.
Активно приводят в порядок и сельские территории. В Прокошеве благоустроили школьный двор, парк, сцену и площадку с тренажёрами. В Новых Ключищах, Волжском и Ждановском убрали территории и обновили общественные зоны.
В самом Кстове работы идут у Лукерьинского пруда, на площадях Ленина и Мира. На проспекте Капитана Рачкова моют остановки, чистят тротуары и прибордюрные зоны.