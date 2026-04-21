Почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли в Кстовском районе

В Кстовском районе продолжается месячник по благоустройству, объявленный главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. С начала работ, стартовавших 5 апреля, коммунальщики и жители уже вывезли почти 2 тысячи кубометров мусора. Уборка проходит каждый день и охватывает как городские улицы, так и сельские территории, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.