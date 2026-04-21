Пивоваренная компания в Ростове-на-Дону завершила первый этап модернизации

Пивоваренная компания «Балтика» завершила первый этап инвестпроекта на заводе в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Губернатор региона Юрий Слюсарь посетил производственную площадку пивоваренной компании и осмотрел введенную в эксплуатацию новую линию розлива — часть масштабного инвестиционного проекта общей стоимостью 2 млрд рублей. Вложения в проект продолжатся и позволят реализовать ряд намеченных планов в ближайшей перспективе. Новое оборудование мощностью 40 тыс. банок в час позволит выпускать продукцию в разных форматах — как 0,45 л, так и 0,33 л.
«Благодаря расширению производства предприятие не только наращивает объемы выпуска и увеличивает налоговые отчисления в бюджет, но и создает новые рабочие места, а это прямые инвестиции в благополучие жителей нашей области», — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, соглашение о развитии производственной площадки в Ростове-на-Дону было подписано правительством региона и «Балтикой» на выставке «Золотая осень» в октябре 2025 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.