«Росатом» заявил о готовности первого блока турецкой АЭС «Аккую» на 99%

В июле прошлого года на «Аккую» прошла акция протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. В «Росатоме» причиной задержек выплат назвали «действия недружественных стран», которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли. В сентябре «Росатом» заявил о решении всех финансовых проблем при постройке АЭС.