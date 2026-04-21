«Росатом» заявил о готовности первого блока турецкой АЭС «Аккую» на 99%

Строительная готовность первого блока турецкой АЭС «Аккую», которую возводит «Росатом», достигла около 99%. При этом пусконаладочные работы выполнены на 65%, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.
Лихачев заявил, что текущая приоритетная задача — выполнить энергетический пуск первого блока, подключить его к сети и выдать первую электроэнергию. «Росатом», по его словам, находится на финишной прямой перед пуском.
Гендиректор госкорпорации также подчеркнул, что главное уже сделано: обеспечена устойчивая связь АЭС с энергосистемой Турции.
АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции. Строительство осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома», на условиях по соглашению между правительствами России и Турции. Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.
В июле прошлого года на «Аккую» прошла акция протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. В «Росатоме» причиной задержек выплат назвали «действия недружественных стран», которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли. В сентябре «Росатом» заявил о решении всех финансовых проблем при постройке АЭС.
