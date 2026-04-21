В Стерлитамаке в жилых домах отключили лифты: оштрафована управляющая компания

Управляющая компания «Евросфера» в Стерлитамаке получила штраф в 300 тысяч рублей за ненадлежащее содержание лифтов. К такому результату привела проверка прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, поводом для проверки стало отключение лифтового оборудования в двух многоквартирных домах на улице Худайбердина. Выяснилось, что УК нарушила сроки и порядок оплаты услуг по техническому обслуживанию лифтов. Из-за долгов обслуживающая организация расторгла договор, после чего лифты были отключены.
Прокуратура внесла представление в адрес директора компании. «Евросфера» привлечена к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, лифты возобновили работу.