Погибшие туристы пошли на Мунку-Сардык до начала основного сезона

Красноярская группа, в которой погибли три человека при восхождении на пик Мунку-Сардык, выдвинулась на маршрут раньше массового потока альпинистов. Об этом ТАСС рассказала вице-президент федерации «Байкальский экстрим» Оксана Климова.
По словам эксперта, основное число туристов начнёт прибывать к горе с 24 апреля, а пик придётся на майские праздники. Некоторые путешественники специально идут в горы до начала всероссийского фестиваля «Мунку-Сардык», который проходит в первых числах мая, чтобы избежать толп. Как правило, это опытные люди, которые уже участвовали в мероприятии раньше и теперь преследуют собственные спортивные цели.
Климова добавила, что до фестиваля на вершину часто отправляются и коммерческие туристы — организаторы хотят обеспечить клиентам больше комфорта, ведь в праздники из-за большого скопления людей на узком пятачке вершины возникают очереди и заторы. В прошлом году на маршруте установили стальные перила и разделили потоки на подъём и спуск, что повысило безопасность.
Напомним, что группа из 15 красноярских туристов отправилась в поход 18 апреля. Однако в ночь на 21 апреля, несколько человек из группы, спустившись с маршрута, вышли на федеральную трассу. В одном из придорожных кафе они оставили короткое, но шокирующее послание: «Гора Мунку-Сардык, район “подушки”. Три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация».
