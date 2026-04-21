Ростовская область продолжает участие в патриотической акции «Дон помнит»

В Ростовской области близится к завершению масштабная патриотическая акция «Дон помнит», инициированная губернатором Юрием Слюсарем. За три недели участники привели в порядок свыше 1 500 мемориалов и воинских захоронений.
В акции приняли участие более 22 тысяч человек. К инициативе активно присоединяются:
школьники и студенты;
кадеты;
волонтёры;
представители общественных организаций;
сотрудники трудовых коллективов.
Председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков отметил, что акция формирует у молодёжи чувство сопричастности к истории страны, укрепляет связь поколений и способствует бережному отношению к культурному и историческому наследию.