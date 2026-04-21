В Омске вспоминают капитана, спасшего десятки людей от гранаты

О произошедшем напомнил омский сенатор.

Источник: Om1 Омск

В Омске вспоминают капитана милиции Олега Охрименко — сегодня исполнилось 24 года со дня его гибели. 21 апреля 2002 года он ценой своей жизни спас людей во время задержания вооружённого преступника.

Сотрудник омского спецотряда быстрого реагирования участвовал в операции, когда злоумышленник, пытаясь скрыться, бросил гранату в сторону людей. Олег Охрименко накрыл её своим телом, сохранив жизни десяткам прохожих и троим сослуживцам.

Память о герое в городе сохраняют: его именем названы остановка, улица, спортивная школа и гимназия № 123, где он учился. На месте гибели установлен мемориал, регулярно проходят спортивные соревнования в его честь.

О важности сохранения памяти о таких людях напомнил сенатор Дмитрий Перминов. «Мы не должны забывать наших Героев, которые самоотверженно спасали жизни других и верно служили своему Отечеству. И, конечно, необходимо передавать истории о них подрастающему поколению, чтобы оно знало, что им есть кем гордиться и на кого равняться. Вечная память и слава!» — написал он.

Отметим, что на портале Om1 Омск есть подробный материал о том роковом дне и предшествовавших ему событиях.