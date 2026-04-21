Осужденный за реабилитацию нацизма блогер Веган умер в воронежской колонии

Приговор Вегану Христолюбу Божьему вынесли в начале 2025 года. Суд установил, что в январе 2023 года он опубликовал в соцсетях видеоролик, содержавший заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. В ролике допускалось оскорбление памяти участников войны как лиц, защищавших родину от фашизма и выражались иные суждения, реабилитирующие нацизм. В итоге 41-летнему подсудимому было назначено 3 года колонии-поселения. От наказания за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) он был освобожден в связи с истечением срока давности.