Началось голосование за благоустройство пространств в Нижегородской области

Стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году в Нижегородской области. Ежегодная программа проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Нижегородцы смогут выбрать общественные территории в своих населенных пунктах — это 93 общественных пространства в 23 районах, включая Нижний Новгород с Кстовским районом.
«Видим большой интерес людей к вопросам благоустройства. Если в 2021 году было 9,7 млн голосов, то в 2025 году — 16,6 млн. Уверен, что в этом году тоже будет высокая активность, и наши города и села будут становиться только уютнее», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Всего с 2019 года в регионе благоустроили больше 750 общественных пространства и более трех тысяч дворов.
«Прошу всех жителей Нижегородской области уделить несколько минут и высказаться, какие общественные пространства, по вашему мнению, нужно обновить в следующем году», — призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Голосование проходит на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
