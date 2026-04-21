В подмосковной Электростали после капремонта открыли детскую поликлинику

Детскую поликлинику № 2 на проспекте Ленина в Электростали Московской области открыли после капитального ремонта при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.
«После масштабного обновления открыли детскую поликлинику на проспекте Ленина, дом 10. Это долгожданное событие для многих семей нашего города», — сообщил Филипп Ефанов.
Медучреждение открыли раньше, чем планировали. Изначально вернуться к работе собирались только после майских праздников. Сейчас прием уже ведут участковые педиатры и медсестры, работает процедурный кабинет и кабинет массажа.
Здание площадью 577,9 кв. м построили в 1961 году. На ремонт его закрыли прошлой весной. Во время работ специалисты полностью заменили инженерные сети, установили вентиляцию и кондиционирование, обновили фасад и входную группу, поменяли окна и двери, смонтировали системы безопасности. Для посетителей сделали теплую колясочную зону, единый кабинет выдачи справок, комнату матери и ребенка и игровую.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.