В подмосковной Электростали после капремонта открыли детскую поликлинику

Сейчас там ведут прием участковые педиатры и медсестры.

Детскую поликлинику № 2 на проспекте Ленина в Электростали Московской области открыли после капитального ремонта при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.

«После масштабного обновления открыли детскую поликлинику на проспекте Ленина, дом 10. Это долгожданное событие для многих семей нашего города», — сообщил Филипп Ефанов.

Медучреждение открыли раньше, чем планировали. Изначально вернуться к работе собирались только после майских праздников. Сейчас прием уже ведут участковые педиатры и медсестры, работает процедурный кабинет и кабинет массажа.

Здание площадью 577,9 кв. м построили в 1961 году. На ремонт его закрыли прошлой весной. Во время работ специалисты полностью заменили инженерные сети, установили вентиляцию и кондиционирование, обновили фасад и входную группу, поменяли окна и двери, смонтировали системы безопасности. Для посетителей сделали теплую колясочную зону, единый кабинет выдачи справок, комнату матери и ребенка и игровую.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.