Участники СВО в Калининградской области могут получить льготный заём до 5 млн рублей под 2% годовых

Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить финансовую и организационную поддержку для запуска и развития бизнеса. По поручению губернатора Алексея Беспрозванных с ними работает центр «Мой бизнес», где предпринимателей сопровождают на всех этапах — от идеи до устойчивого роста.
Губернатор отметил: «Поддержка предпринимателей из числа участников СВО — это важная часть большой и системной работы с нашими бойцами. Благодаря кадровой программе “Герои 39” они могут реализовать себя в управлении, а центр “Мой бизнес” помогает им реализовать бизнес-проекты, начать своё дело».
Тем, кто только планирует открыть дело, специалисты помогают выбрать нишу, подготовить бизнес-план и оформить документы. Бесплатно можно получить консультации юриста, бухгалтера и маркетолога, а также подготовиться к получению социального контракта (до 350 тысяч рублей на старт). Открыть ИП или ООО помогают в центре: подбирают коды деятельности, оформляют электронную подпись и подают документы в налоговую онлайн (до пяти рабочих дней).
Для развития бизнеса доступны займы по ставкам ниже рыночных. Программа «Начни своё дело»: от 50 тыс. до 1 млн рублей под 2% годовых (при залоге) или под 12% (без залога). Программа «Начни своё дело Плюс»: до 3 млн рублей под 2% годовых. Специальная программа «Для СВОих»: от 100 тыс. до 5 млн рублей под 2% годовых (при залоге) или 12% (без залога). Программа «Стандарт»: 12% годовых (при залоге) или 16% (без залога). Если залога недостаточно, Гарантийный фонд предоставляет поручительство до 70% обязательств (максимум 25 млн рублей, лимит до 60 млн рублей на одного заёмщика) за 0,25% годовых.
Участники СВО могут получить грант «Агромотиватор» от 3 до 7 млн рублей: до 7 млн — на разведение крупного или мелкого рогатого скота, до 5 млн — на другие направления. Необходимо вложить не менее 10% собственных средств и реализовать проект за 18 месяцев.