Участники СВО в Калининградской области могут получить льготный заём до 5 млн рублей под 2% годовых

Для развития бизнеса доступны займы по ставкам ниже рыночных. Программа «Начни своё дело»: от 50 тыс. до 1 млн рублей под 2% годовых (при залоге) или под 12% (без залога). Программа «Начни своё дело Плюс»: до 3 млн рублей под 2% годовых. Специальная программа «Для СВОих»: от 100 тыс. до 5 млн рублей под 2% годовых (при залоге) или 12% (без залога). Программа «Стандарт»: 12% годовых (при залоге) или 16% (без залога). Если залога недостаточно, Гарантийный фонд предоставляет поручительство до 70% обязательств (максимум 25 млн рублей, лимит до 60 млн рублей на одного заёмщика) за 0,25% годовых.