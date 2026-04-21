Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые поезда соединят Воронеж и Волгоград в связи с майскими праздниками

Составы будут курсировать в определённые дни.

Источник: АиФ Воронеж

В преддверии майских праздников возобновят прямое железнодорожное сообщение между Воронежем и Волгоградом. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании в понедельник, 20 апреля.

Пассажирам будут доступны комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами. Также предусмотрены купе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первый рейс поезда № 207 из Воронежа назначен на пятницу, 24 апреля. Состав отправится в 16:50 с вокзала «Воронеж-1» и прибудет в Волгоград в 6:52 следующего дня. Обратный запланирован на 25 апреля. Из Волгограда тот же поезд выедет в 21:01 и прибудет в столицу Черноземья в 11:05.

Составы также будут курсировать 1, 2, 15 и 16 мая по маршрутам № 207 и № 201.