Прямые поезда соединят Воронеж и Волгоград в связи с майскими праздниками

Первый рейс поезда № 207 из Воронежа назначен на пятницу, 24 апреля. Состав отправится в 16:50 с вокзала «Воронеж-1» и прибудет в Волгоград в 6:52 следующего дня. Обратный запланирован на 25 апреля. Из Волгограда тот же поезд выедет в 21:01 и прибудет в столицу Черноземья в 11:05.