Бойцы «Африканского корпуса» освободили в Мали двух геологов российской компании

Военнослужащие российского «Африканского корпуса» провели успешную спецоперацию на территории Мали, освободив двух сотрудников геологоразведочной компании. Мужчины находились в заложниках у боевиков, сообщает военный корреспондент Александр Коц.
Как уточняет журналист, спасенными оказались 62-летний гражданин РФ Олег Грета и 54-летний гражданин Украины Юрий Юров, которых похитили боевики радикальной исламистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» *. После долгого плена геологи сильно истощены и нуждаются в лечении.
«Эмоции переполняют, когда первый раз за столько времени увидели наших. Это, конечно, непередаваемо. Слава богу, наши приехали сюда. Ребята сработали очень быстро, очень профессионально, буквально за час нас оттуда вытащили», — цитирует военкор слова одного из освобожденных.
Предысторию похищения уточняет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Нападение на геологов произошло 18 июля 2024 года на юго-западе Нигера во время разведки полезных ископаемых, а после захвата в заложники специалистов тайно перевезли на территорию Мали. Все это время российские дипломаты находились в тесном контакте с властями обеих африканских республик для организации вызволения пленников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.