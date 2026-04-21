Бойцы «Африканского корпуса» освободили в Мали двух геологов российской компании

Предысторию похищения уточняет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Нападение на геологов произошло 18 июля 2024 года на юго-западе Нигера во время разведки полезных ископаемых, а после захвата в заложники специалистов тайно перевезли на территорию Мали. Все это время российские дипломаты находились в тесном контакте с властями обеих африканских республик для организации вызволения пленников.