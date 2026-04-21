Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпромторге заявили, что не предлагали запрещать скидки на маркетплейсах

Министерство выступает за право продавца самому решать, снижать цену или нет.

Источник: Клопс.ru

Минпромторг не предлагал запрещать скидки на маркетплейсах, а выступил за то, чтобы площадки согласовывали снижение цен с продавцами. Такое заявление сделал замглавы министерства Роман Чекушов, его ТАСС цитирует во вторник, 21 апреля.

«В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счёт, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами», — пояснил чиновник.

Как пояснил Чекушов, предложения не предполагают запрета, а лишь закрепляют за продавцом право самому решать, согласен ли он снижать цену на товар. По его словам, Минпромторг прорабатывает этот вопрос вместе с бизнесом.

Замминистра отметил, что Wildberries уже дал продавцам возможность отказываться от скидок за счёт площадки без каких-либо последствий для работы на маркетплейсе. Их позиции в поисковой выдаче и рейтинг не снижаются, санкции также не применяются.

По словам Чекушова, это требование для крупных площадок закреплено в протоколе комиссии по саморегулированию как часть стандартов добросовестных практик. В Минпромторге рассчитывают, что «конструктивный диалог [с маркетплейсами] по этому вопросу продолжится».

Проект концепции новой модели торговли, который изучили СМИ, предполагает постепенное изменение правил. Сначала маркетплейсы хотят обязать согласовывать с продавцами скидки за счёт платформы. На следующем этапе онлайн-площадкам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше