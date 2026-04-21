В Свердловской области обновили свыше 160 баков для сбора отходов

Больше всего контейнеров получили Сысертский и Пышминский округа.

Более 160 баков для твердых коммунальных отходов обновили в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Это позволяет не только улучшить санитарное состояние территорий, но и сделать систему более устойчивой и удобной для жителей», — уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов.

Контейнеры передали муниципалитетам бесплатно, их уже устанавливают на площадках. Больше всего баков получили Сысертский и Пышминский округа — по 40 штук. Еще 26 отправили в Верхнюю Пышму, 25 — в Заречный, 15 — в Среднеуральск, 14 — в Арамиль и 7 — в Белоярский округ. Отмечается, что у контейнеров есть колеса, крышки и педали.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.