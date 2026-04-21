В Таганроге спасли мужчину с пересаженным сердцем

Началось отторжение сердца: пациента с болями спасли в БСМП Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В БСМП Таганрога спасли пациента, у которого началось отторжение пересаженного сердца. Детали рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Оказалось, мужчина поступил в больницу с жалобами на боли. Сначала медики предположили панкреатит, но после КТ и УЗИ сразу же заметили криз отторжения трансплантированного органа.

После этого мужчина рассказал врачам, что в феврале 2025 года перенес пересадку сердца в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

— С учетом сложности случая потребовалась консультация с федеральным центром. В итоге выполнили коронарографию и начали гормональную терапия. Также имплантировали три стента с лекарственным покрытием, это помогло предотвратить инфаркт и купировать признаки отторжения, — рассказали в донском минздраве.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии и уже готовится к выписке. Позже он продолжит наблюдаться у федеральных специалистов.

