Клиническое исследование джозамицина стартовало в России

Фармацевтическая компания «Промомед» запустила масштабное клиническое исследование нового антибиотика на основе джозамицина под торговым названием «Вильпрамицин САР®».
Основная цель проекта — тщательно изучить эффективность и профиль безопасности препарата в условиях повседневной клинической практики, где пациенты часто имеют сопутствующие заболевания и получают комплексную терапию, информирует newstula.ru.
Джозамицин относится к классу макролидных антибиотиков и выделяется среди них особенно широким спектром антимикробной активности. Молекула эффективно подавляет не только обычные бактерии, но и целый ряд внутриклеточных патогенов, включая штаммы, которые демонстрируют устойчивость к традиционным антибактериальным средствам. Это делает джозамицин ценным инструментом в тех случаях, когда стандартная терапия оказывается недостаточно действенной.
На производственной площадке в Саранске компания организовала полный цикл изготовления препарата — от синтеза активной субстанции до финальной упаковки готовых лекарственных форм. Благодаря локализованному производству в России удалось сохранить стабильные объёмы поставок джозамицина на внутренний рынок даже на фоне значительного сокращения импортных поставок. Препарат выпускается в удобной для применения форме диспергируемых таблеток с дозировкой 1000 мг, которые легко растворяются в воде и подходят для пациентов разных возрастных групп, отмечается в публикации Lenta.ru.
В медицинской практике джозамицин традиционно используется для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, воспалительных заболеваний ЛОР-органов, кожных и мягкотканных инфекций, а также офтальмологических и урогенитальных патологий. После того как оригинальный препарат «Вильпрафен Солютаб» покинул российский рынок, в стране образовался заметный дефицит джозамицина, что создало сложности для многих лечебных учреждений.
Важно отметить, что в отдельных клинических ситуациях джозамицин может назначаться беременным и кормящим женщинам, а также детям. Однако окончательное решение всегда принимает лечащий врач, который тщательно взвешивает потенциальную пользу и возможные риски для конкретного пациента с учётом его индивидуальных особенностей и сопутствующих состояний.
«Вильпрамицин САР®» на сегодняшний день остаётся единственным препаратом джозамицина в диспергируемой форме, доступным на российском рынке. Согласно официальным документам, лекарственное средство включено в клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. В частности, оно упоминается в обновлённой версии рекомендаций 2025 года по лечению внебольничной пневмонии у детей.