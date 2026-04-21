Клиническое исследование джозамицина стартовало в России

На производственной площадке в Саранске компания организовала полный цикл изготовления препарата — от синтеза активной субстанции до финальной упаковки готовых лекарственных форм. Благодаря локализованному производству в России удалось сохранить стабильные объёмы поставок джозамицина на внутренний рынок даже на фоне значительного сокращения импортных поставок. Препарат выпускается в удобной для применения форме диспергируемых таблеток с дозировкой 1000 мг, которые легко растворяются в воде и подходят для пациентов разных возрастных групп, отмечается в публикации Lenta.ru.