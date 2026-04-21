Эксперт Захаров: у погибших туристов был разный уровень подготовки

Гора Мунку-Сардык, где погибли трое жителей Красноярского края, имеет непростой рельеф и требует от восходителей серьёзной физической подготовки. Такое мнение ТАСС высказал пятикратный чемпион СССР по альпинизму, президент краевой федерации альпинизма Николай Захаров.
По словам эксперта, технически маршрут не считается особо трудным, но местность разнообразна: реки, склоны, каменные насыпи и ледник с жёстким льдом. Передвигаться по нему нужно в кошках или специальной обуви. Из-за перепадов высот требуется отличная выносливость.
Захаров предположил, что это была не группа профессиональных альпинистов, а туристы. Значит, уровень подготовки у всех был разный — поэтому одни погибли, другие выжили.
«У профессионалов такого не бывает, они подготовлены одинаково», — отмечает эксперт.
Альпинист также вспомнил свой опыт восхождения на Мунку-Сардык во время циклона: чтобы не заблудиться, группа ставила через каждые 20 метров деревянные прутья с красными тряпками. Это помогло быстро вернуться назад.
При этом на сайте турфирмы, к которой относился инструктор погибшей группы, утверждается, что маршрут на гору проходится налегке и не требует базового альпинистского опыта — всё обучение проводится на месте.
Напомним, что 15 туристов из Красноярска добрались до бурятского села Монды, чтобы покорить горную вершину. 18 апреля они покинули основной лагерь и отправились на маршрут, намереваясь вернуться через четверо суток.
В ночь на 21 апреля часть группы спустилась к автомобильной дороге у подножия и оставила в местной придорожной закусочной записку — в ней сообщалось о гибели троих участников при спуске. Написав послание, люди вернулись обратно на место ЧП. Хозяин кафе передал информацию спасателям утром.
Предварительная причина смерти — сильное переохлаждение. Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание небезопасных услуг, повлёкшее смерть двух и более лиц».
