Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент БФУ стал прообразом для новой скульптуры на острове Канта в Калининграде (фото)

Откроют новую малую архитектурную форму 22 апреля.

Источник: Клопс.ru

Студент БФУ стал прообразом для новой скульптуры, установленной на берегу Преголи в Калининграде. Как рассказали «Клопс» в пресс-службе ГАУ «Остров Канта», торжественное открытие состоится в день рождения философа Иммануина Канта.

Днём во вторник, 21 апреля, на Южной набережной Острова неподалёку от Философского моста уже можно видеть сидящую на парапете фигуру в человеческий рост, укутанную в белую ткань. На ярком солнце сквозь материю просвечивает силуэт с книжкой в руках: тонкий профиль, очки. Прохожие, которых в этом уголке парка немного, и рыбаки с интересом останавливаются рядом, пытаясь рассмотреть «читателя».

Высота фигуры 180 см, вес — около 130 кг. Позировал для нового арт-объекта реальный юноша, первокурсник-магистрант по имени Михаил. Согласно задумке автора, калининградского скульптора Ованнеса Минасяна, бронзовый двойник олицетворяет постижение чистого разума в качестве «источника трансцендентальной видимости».

Недаром во время работы над ним натурщика просили держать в руках не просто какую-то случайную книжку, а именно томик кантовской «Критики…» из букинистической коллекции. Её он, кстати, потом получил в подарок.

Создание скульптуры продолжалось около девяти месяцев, а идея посадить «Мишу» на набережной принадлежит доброму другу «Острова», известному музыковеду и журналисту Ярославу Тимофееву.

В 19:00 в среду, 22 апреля, с «Миши» сорвут покровы. Его представят публике директор Кафедрального собора Григорий Хуциев, музыковед Вера Таривердиева, профессор МГУ Вадим Чалый и сам Ярослав Тимофеев. После церемонии Тимофеев и Чалый прочтут лекции о том, как музыкальные законы продолжают философские.

В апреле на острове Канта пройдут открытые концерты, лекции и показы немого кино с тапёрами.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше