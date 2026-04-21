В КНР создали поглощающий воду из выхлопов заводов природоподобный материал

Секретом их выживания является особая пространственная архитектура термитников, которая способствует их охлаждению и конденсации влаги, а также препятствует ее «побегу» за пределы колонии насекомых. Китайские ученые предположили, что схожим образом можно устроить фильтры для очистки выхлопов в заводских трубах и системах охлаждения, что позволит извлекать значительную часть воды из этих выбросов и повторно использовать ее.