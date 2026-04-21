В Прикамье подросток получил ожоги после того, как решил взять сверток купюр

Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения легких ожогов пятиклассником. Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, ребенок увидел на улице сверток денег и решил его подобрать. После этого раздался резкий хлопок, похожий на звук взорвавшейся петарды. Школьнику была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.