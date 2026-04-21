Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения легких ожогов пятиклассником. Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, ребенок увидел на улице сверток денег и решил его подобрать. После этого раздался резкий хлопок, похожий на звук взорвавшейся петарды. Школьнику была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.
В Прикамье подросток получил ожоги после того, как решил взять сверток купюр
