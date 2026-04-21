В Смоленской области прошел этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Смоленской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ярмарку организовали во всех муниципальных округах региона. В Смоленске она состоялось на базе Центра опережающей профессиональной переподготовки. В ярмарке приняли участие 190 работодателей, они предложили более 3 тыс. вакансий. Посетители могли пройти собеседования, получить карьерные консультации и узнать о вариантах обучения. Там работали тематические площадки, такие как «Я ищу работу», «Я люблю СПО», «На защите Родины» и «Я в медицине».
Отдельно развивается направление для здравоохранения. С начала 2026 года трудоустроились более 80 человек, еще 40 заключили целевые договоры с медучреждениями. В 2025 году помощь в поиске работы получили более 13 тыс. жителей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.