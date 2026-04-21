В Смоленской области прошел этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Ярмарку организовали во всех муниципальных округах региона. В Смоленске она состоялось на базе Центра опережающей профессиональной переподготовки. В ярмарке приняли участие 190 работодателей, они предложили более 3 тыс. вакансий. Посетители могли пройти собеседования, получить карьерные консультации и узнать о вариантах обучения. Там работали тематические площадки, такие как «Я ищу работу», «Я люблю СПО», «На защите Родины» и «Я в медицине».