Сугробы в Нижнем Новгороде выросли на 27 см в апреле

Сугробы в Нижнем Новгороде выросли до 27 см за время аномальных снегопадов в апреле. Это один из самых высоких показателей в Европейской части России, рассказали синоптики центра ФОБОС. На 1 см выше сугробы только в Республике Марий Эл.
Работы по ликвидации последствий снегопада не прекращались всю ночь. Уборкой улиц города и обработкой дорог занимались 40 единиц техники — на это израсходовали около 500 тонн технической соли. Также параллельно с улиц откачивают воду — для этого задействованы 29 вакуумных насосных машины и 28 мотопомп.
«В первую очередь обслуживаем спуски-подъёмы, центральные улицы, чтобы общественный транспорт ходил без проблем. Организован вывоз снега. Также идет очистка остановочных павильонов, пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц», — отметил заместитель директора МБУ «Центр» Александр Куценко.
По прогнозам, в среду снег уже прекратится, и тогда дорожники сконцентрируются на откачке воды с основных магистралей и внутриквартальных дорог.
Напомним, что за минувшие сутки в Нижнем Новгороде выпало уже 171% месячной нормы осадков — 71 мм осадков при норме 41 мм за 20 неполных дней. В понедельник, 20 апреля, в Нижнем Новгороде весь день шел снег. Температура воздуха составила ‑1…0 градусов. Объем выпавшего снега за сутки достиг более 15 см. По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 апреля, может выпасть еще 13 — 15 см снега, также ожидается дождь.