В Калининградской области «Библионочь-2026» собрала более 9000 гостей

Калининградская область на одну ночь превратилась в большую культурную площадку. Акция «Библионочь-2026» собрала аншлаги и доказала: интерес к книгам и живому общению никуда не исчез. Центральной точкой притяжения стала Калининградская областная научная библиотека, куда пришли более двух тысяч человек.
В этом году программу объединила тема единства народов. Ее раскрывали через музыку, литературу, ремесла и даже гастрономию. Как отметил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, за годы проведения акция стала одним из главных событий весны и приобрела свою постоянную аудиторию, а все происходящее на площадках направлено на популяризацию чтения.
В главной библиотеке вечер открыл симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана. Дальше гости могли выбирать: мастер-классы, концерты или прогулки по зданию с фонариками. Ночные экскурсии добавили особой атмосферы и позволили взглянуть на знакомое пространство с другой стороны.
Одним из самых ожидаемых событий стала встреча с писателем и сценаристом Сергеем Лукьяненко. Его первый приезд в Калининград вызвал большой интерес — на встречу пришли сотни поклонников.
Всего в акции приняли участие 120 библиотек региона, а общее число гостей превысило 9000 человек. «Библионочь-2026» в очередной раз показала, что современные библиотеки давно вышли за рамки тихих читальных залов и стали живыми площадками для общения, творчества и новых идей.