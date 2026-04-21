После вмешательства прокуратуры работникам вернули зарплату почти на 10 миллионов

В прокуратуру города Таганрога поступили жалобы на нарушение трудового законодательства. Проверка показала, что на одном из коммерческих предприятий руководство задолжало 146 работникам заработную плату на общую сумму свыше 9,8 миллиона рублей. После вмешательства надзорного ведомства деньги сотрудниками были выплачены в полном объеме.