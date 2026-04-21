Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После вмешательства прокуратуры работникам вернули зарплату почти на 10 миллионов

Коммерческое предприятие задолжало зарплату 146 работникам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники прокуратуры помогли вернуть людям задолженность по зарплате в размере около 10 миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство сообщило в канале МАХ.

В прокуратуру города Таганрога поступили жалобы на нарушение трудового законодательства. Проверка показала, что на одном из коммерческих предприятий руководство задолжало 146 работникам заработную плату на общую сумму свыше 9,8 миллиона рублей. После вмешательства надзорного ведомства деньги сотрудниками были выплачены в полном объеме.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.