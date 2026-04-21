Шалабаев: благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие местного самоуправления

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере МАХ поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие местного самоуправления.
«Сегодня в России отмечается День местного самоуправления. Поздравляю всех причастных», — написал Шалабаев.
Он добавил, что праздник объединяет тех, кто участвует в решении вопросов, связанных с повседневной жизнью людей и развитием территорий. Важную роль, по его словам, играют не только специалисты, но и сами горожане — через инициативы, предложения, участие в обсуждениях и проектах.
«Такой диалог позволяет точнее понимать запросы и находить оптимальные решения. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие местного самоуправления и неравнодушен к тому, как меняется Нижний Новгород», — заявил Юрий Шалабаев.