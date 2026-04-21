В деревне Мельничной Свердловской области начался ремонт моста через Кунару

Мост расположен на дороге Камышлов — Сухой Лог. После ремонта по нему смогут ездить большегрузы, а разрешенная скорость вырастет с 40 до 60 км/ч. Завершить работы планируют до 30 ноября 2026 года. Сейчас подрядчик уже демонтировал конструкции на левой стороне и готовится разбирать опоры. Далее строители укрепят подходы к мосту, установят балки пролетов, сделают деформационные швы и ограждения, приведут в порядок место стыка моста с насыпью и покрасят конструкции защитным составом. В конце уложат новое покрытие и поставят дорожные знаки.