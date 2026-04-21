В деревне Мельничной Свердловской области начался ремонт моста через Кунару

Ремонта моста через реку Кунару начался в деревне Мельничной Свердловской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Мост протяженностью 41 метр был построен в 1974 году и требует обновления. Капитальный ремонт предполагает большой объем работ. Специалисты заменят пролеты, опоры, смонтируют новые элементы моста, ограждение, установят дорожные знаки. По сути, дорожники построят новый мостовой переход, который будет отвечать всем требованиям безопасности. На все время ремонта будет организовано реверсивное движение», — написал на странице в МАКС губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Мост расположен на дороге Камышлов — Сухой Лог. После ремонта по нему смогут ездить большегрузы, а разрешенная скорость вырастет с 40 до 60 км/ч. Завершить работы планируют до 30 ноября 2026 года. Сейчас подрядчик уже демонтировал конструкции на левой стороне и готовится разбирать опоры. Далее строители укрепят подходы к мосту, установят балки пролетов, сделают деформационные швы и ограждения, приведут в порядок место стыка моста с насыпью и покрасят конструкции защитным составом. В конце уложат новое покрытие и поставят дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.