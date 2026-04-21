Воронежцам предложили выбрать объекты благоустройства на 2027 год

В Воронежской области стартовало очередное всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. О нем объявил губернатор Александр Гусев в своем канале в национальном мессенджере Max.
С 21 апреля по 12 июня жители смогут определить, какие общественные пространства будут обновлены в 2027 году, напрямую повлияв на распределение бюджетных денег в сфере благоустройства территорий.
Голосование проходит в рамках профильного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению президента Владимира Путина и входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В 2019—2026 годах в Воронежской области благодаря участию жителей уже благоустроено 283 общественных пространства — от парков и скверов до набережных, дворовых территорий и прогулочных зон.
В этом году проект был расширен. Теперь участие в голосовании принимают не только муниципалитеты с численностью населения более 20 тысяч человек, но и все административные центры районов и городских округов. В итоговый перечень сейчас включены 39 проектов на 11 территориях региона: в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже, Новой Усмани и Воронеже.
Принять участие в голосовании могут все жители области старше 14 лет. Оно организовано в онлайн-формате и проходит на платформе «Госуслуг», что позволяет обеспечить максимальную прозрачность и доступность процедуры выбора.
Как подчеркнул губернатор Александр Гусев, таким образом региональные власти продолжают использовать механизм прямого участия граждан как ключевой инструмент формирования приоритетов благоустройства, усиливая роль общественного мнения при развитии городской и поселковой инфраструктуры.