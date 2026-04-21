Волгоградский фотограф показала «хихикающих» и коварных кукушек

— Птицы пытаются противостоять кукушкам: учатся распознавать обман — кто-то выбрасывает чужое яйцо, кто-то атакует незваную гостью. Но те в ответ совершенствуют маскировку и поведение. Эта эволюционная гонка — типичный пример принципа Черной Королевы. Жертва и паразит эволюционируют совместно: каждому из видов приходится «бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте», — добавляет Алина Урусова. — И пара слов в защиту кукушек. Несмотря на столь жестокое (на наш взгляд) поведение, эти птицы очень полезны. Они питаются насекомыми-вредителями, в том числе ядовитыми гусеницами, которых избегают все остальные обитатели леса.