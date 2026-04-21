Мэр Воронежа: сегодня начинается голосование за объекты благоустройства

Глава Воронежа Сергей Петрин рассказал, какие территории в этом году принимают участие в голосовании за объекты благоустройства.
«С сегодняшнего дня начинается голосование за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды”, входящей в состав нацпроекта “Инфраструктура для жизни” по решению Президента и при поддержке “Единой России”», — отметил мэр в своем канале в мессенджере МАКС.
В Воронеже в голосовании участвуют 11 территорий: сквер имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный». Площадку, которая станет победителем, ждет обновление в 2027 году.
Сейчас приводят в порядок территорию-победителя прошлого года — набережную Артамонова. Летом шла доработка концепции и подготовка проектно-сметной документации. Сейчас подрядная организация уже начала обустройство пешеходных и велодорожек. Появятся также дополнительные парковочные места и зоны отдыха. В дальнейшем микрорайон с набережной свяжет автомобильная дорога. Власти неоднократно встречались с жителями Железнодорожного района, чтобы обговорить пожелания по реализации этого проекта. Одна из встреч состоялась на днях. Сергей Петрин обсудил вопросы благоустройства пространства и получил ряд вопросов от воронежцев.
«Все они конкретные, направлены на то, чтобы было комфортно и удобно пользоваться пространством. Дал соответствующие поручения главе района Александру Бахтину, после майских праздников проведем еще одну встречу — обсудим выполнение задач, которые ставились», — сказал мэр.