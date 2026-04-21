Спасли человека: в Михайловке Волгоградской области сел первый борт санавиации

В Волгоградской области новая вертолетная площадка приняла первый борт, экстренно прилетевший к пациенту в критическом состоянии. Местного жителя с диагнозом «АВ-блокада» из районной больницы перевезли в областной кардиоцентр в Волгограде. Благодаря медицинскому вертолету это удалось сделать оперативно, сообщает облздрав.
Как рассказали врачи, в Михайловке мужчину положили в больницу с нарушением проводимости электрических импульсов в сердце. От этого замедляется сердечный ритм, снижается кровоснабжение органов. Пациенты жалуются на слабость, головокружение и внезапные обмороки. Медики приняли решение спасать мужчину в специализированном центре.
— Вертолёт успешно совершил посадку на новую площадку. Пациент был оперативно доставлен в областной кардиологический центр, где ему оказывается специализированная медицинская помощь, прокомментировали в комитете здравоохранения.