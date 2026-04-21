Стало известно об инструкторе погибших в Бурятии туристов из Красноярска

Проводник красноярских туристов, трое из которых погибли при восхождении на Мунку-Сардык, обладал первой квалификационной категорией. Это следует из данных на сайте турфирмы, где работает Виктор Дороженко.
Имя инструктора фигурирует в записке, которую ранее обнародовало региональное следственное управление СК.
По информации следователей, три человека из группы, зарегистрированной в МЧС, скончались от переохлаждения. В дни, когда проходил маршрут, район восхождения находился под воздействием циклона.
На сайте компании «Эндевор тур» указано: «Виктор Дороженко. Инструктор-проводник I категории».
Сама фирма зарегистрирована в 2022 году, хотя на её сайте утверждается, что организация работает в сфере походного туризма уже 18 лет. Компания внесена в реестр туроператоров.
Ранее мы сообщали, что тела мужчины и двух женщин из Красноярска обнаружили в горах Бурятии.