Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об инструкторе погибших в Бурятии туристов из Красноярска

Проводник красноярских туристов, трое из которых погибли при восхождении на Мунку-Сардык, обладал первой квалификационной категорией. Это следует из данных на сайте турфирмы, где работает Виктор Дороженко.

Имя инструктора фигурирует в записке, которую ранее обнародовало региональное следственное управление СК.

По информации следователей, три человека из группы, зарегистрированной в МЧС, скончались от переохлаждения. В дни, когда проходил маршрут, район восхождения находился под воздействием циклона.

На сайте компании «Эндевор тур» указано: «Виктор Дороженко. Инструктор-проводник I категории».

Сама фирма зарегистрирована в 2022 году, хотя на её сайте утверждается, что организация работает в сфере походного туризма уже 18 лет. Компания внесена в реестр туроператоров.

Ранее мы сообщали, что тела мужчины и двух женщин из Красноярска обнаружили в горах Бурятии.