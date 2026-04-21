На границе Новосибирской области провели учения по тушению лесных пожаров

Специалисты отрабатывали использование дронов.

Источник: Национальные проекты России

Учения по тушению трансграничных лесных пожаров с применением беспилотных летательных аппаратов провели на границе Новосибирской и Омской областей. Применение дронов соответствует задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

«Совместные учения показали высокий уровень готовности наших подразделений к взаимодействию. Применение беспилотных авиационных систем значительно повышает оперативность обнаружения и точность координации при ликвидации трансграничных пожаров. Внедрение таких технологий позволяет нам эффективнее защищать леса и оперативно реагировать на угрозы», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.

Сначала участники осмотрели лесопожарную станцию, потом поехали на полигон. Там подготовили две площадки для работы команд из Омской и Новосибирской областей. Далее у границы нашли возможный очаг пожара. Сигнал сразу передали диспетчерам, затем на место выехали операторы с дронами. Они быстро уточнили координаты. После этого участники отработали, сколько людей и техники нужно и как их направлять.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.