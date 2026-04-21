Суд взыскал с участников схемы при закупках для белгородской больницы 66 млн

В Белгородской области суд удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с заведующей облбольницы и владельца местной компании в доход государства 66 млн руб., полученных незаконным путем. Средства были изъяты у участников коррупционной схемы, связанной с закупками медицинских изделий. Об этом сообщили в прокуратуре. Имена фигурантов не раскрываются.

Источник: Коммерсантъ

Проверка ведомства показала, что заведующая клинико-диагностической лабораторией областной больницы систематически предоставляла учредителю коммерческой фирмы необоснованные преимущества при проведении закупок. В рамках этой схемы были заключены 41 контракт и 13 договоров на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения.

В результате на счета компании было перечислено свыше 66 млн руб. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эти средства в доход государства, так как они были получены коррупционным путем.

Постановление суда вступило в законную силу. Заведующая лабораторией привлечена к уголовной ответственности, добавили в прокуратуре.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд обратил в доход государства активы бывшего зампреда Воронежского облсуда.