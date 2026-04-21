Суд взыскал с участников схемы при закупках для белгородской больницы 66 млн

В Белгородской области суд удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с заведующей облбольницы и владельца местной компании в доход государства 66 млн руб., полученных незаконным путем. Средства были изъяты у участников коррупционной схемы, связанной с закупками медицинских изделий. Об этом сообщили в прокуратуре. Имена фигурантов не раскрываются.