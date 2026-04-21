Ростовских водителей предупредили о дожде на дорогах. Предупреждение о непогоде пришло от региональной Госавтоинспекции 21 апреля.
Штормовое предупреждение действует: до конца суток 21 апреля; в течение ночи; в первой половине дня 22 апреля.
По данным специалистов, в отдельных районах региона ожидаются: сильный дождь и ливни; грозы; град; ветер с порывами до 23 м/с.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять особую бдительность на дорогах.
Необходимо: снижать скорость движения; держать безопасную дистанцию и боковой интервал; избегать резких манёвров; выбирать скоростной режим с учётом текущих погодных и дорожных условий.