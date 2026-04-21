Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовских водителей предупредили о дожде на дорогах

Предупреждение о непогоде пришло от региональной Госавтоинспекции 21 апреля.

21 апреля региональная Госавтоинспекция выпустила предупреждение о непогоде.

Штормовое предупреждение действует: до конца суток 21 апреля; в течение ночи; в первой половине дня 22 апреля.

По данным специалистов, в отдельных районах региона ожидаются: сильный дождь и ливни; грозы; град; ветер с порывами до 23 м/с.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять особую бдительность на дорогах.

Необходимо: снижать скорость движения; держать безопасную дистанцию и боковой интервал; избегать резких манёвров; выбирать скоростной режим с учётом текущих погодных и дорожных условий.