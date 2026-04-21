Перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой частично ограничат

В Нижнем Новгороде перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой перекроют из-за ремонта трамвайных путей. Частичные ограничения будут действовать с 25 апреля по 18 мая 2026 года, сообщает ЦОДД НН.
Проезд по улице Ванеева будет организован по одной полосе в каждом направлении, при этом поворот налево с Ванеева на ул. Надежды Сусловой временно отменят. Также в этот период будет запрещен левый поворот с ул. Надежды Сусловой на ул. Ванеева. Сделать это можно будет, выехав на дублер Ванеева и проехав вдоль Адмирала Васюнина.
Также изменятся машруты общественного транспорта на участке:
автобусы № 20, 61 и 94 в направлении улицы Бринского будет курсировать по улицам Ванеева, Васюнина, местному проезду, параллельному улице Ванеева, улице Надежды Сусловой с введением остановки «Улица Надежды Сусловой»; в обратном направлении — без изменений;
автобусы № 18, 47, 72, 82 и 242 в направлении улицы Бекетова проследуют по местному проезду улицы Ванеева, улице Васюнина; в обратном направлении — без изменений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение трамваев на улице Надежды Сусловой возобновится во втором квартале.
Напомним, что у сайта pravda-nn.ru есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщается обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.