Гостеприимство как символ республики: в Крыму готовятся к началу курортного сезона

К началу высокого сезона 1 мая Крым подойдет в полной готовности, заявил в эфире радио «Комсомольская правда-Крым» министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Так, к сезону-2026 в Крыму будут работать больше 1,1 тыс. коллективных средств размещения, свыше 1,3 тыс. гостевых домов, а количество пляжей планируют увеличить до 360.
«Работа находится в активной фазе. Я уверен, что Республика Крым уже к 1 мая пойдет в полной готовности», — подчеркнул министр.
Во всех курортных регионах уже прошли совещания по подготовке к лету. Особое внимание уделяется уровню сервиса. В рамках Года крымского гостеприимства началось обучение персонала: сотрудников отелей, туроператоров, экскурсоводов. В планах — обучение водителей автобусов и троллейбусов, работников вокзалов.
«Планируем продолжать это мероприятие в течение года для того, чтобы слово “гостеприимство” стало символом Республики Крым с самой положительной точки зрения», — заключил Сергей Ганзий.