В Приморском крае отремонтируют участок подъезда к поселку Новошахтинскому

Специалисты отремонтируют участок подъезда к поселку городского типа Новошахтинскому в Приморском крае. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты приведут в порядок участок протяженностью 5,8 км, 900 м из них будут с гравийным покрытием, остальные — с асфальтобетонным. Почти весь старый асфальт уже сняли. Кюветы сделали, обочины наполовину расчистили, частично заменили слабый грунт.
Сейчас готовят основание дороги из щебня и песка. Общая готовность ремонта на данный момент составляет 25%. К ремонту двух водопропускных труб планируют приступить в мае.
Всего в 2026 году в крае планируют отремонтировать около 160 км дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.