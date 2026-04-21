Главные новости к вечеру 21 апреля 2026 года

В издательстве «Эксмо» подтвердили задержание гендиректора Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников компании. Их доставили в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу о деятельности экстремистской организации, возбужденному в мае 2025 года, добавили в «Эксмо».