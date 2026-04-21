Главные новости к вечеру 21 апреля 2026 года

Путин назвал непростой ситуацию в приграничье
Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.
Песков отметил стремление Европы к нуклеаризации
Возможное проведение франко-польских учений показывает стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проведении таких учений по применению ядерного оружия.
Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном
Соединенные Штаты не заинтересованы в продлении режима прекращения огня с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
При обыске в «Эксмо» задержали гендиректора Капьева
В издательстве «Эксмо» подтвердили задержание гендиректора Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников компании. Их доставили в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу о деятельности экстремистской организации, возбужденному в мае 2025 года, добавили в «Эксмо».
Экс-редактор URA.RU Аллаяров получил пять лет колонии за взятку
Суд Екатеринбурга признал виновным и вынес приговор редактору информагентства URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки должностному лицу.