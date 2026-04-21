Собянин наградил московских призеров Паралимпиады

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с москвичами — участниками и призерами Паралимпиады-2026 в Италии. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.
Он напомнил, что Россию представляли шестеро паралимпийцев, которые завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых. Четверо спортсменов — москвичи, в том числе трое чемпионов; они получили девять медалей, включая пять золотых. Это горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, а также лыжник Иван Голубков.
«Сборная заняла третье место в общекомандном зачете. Это уникальное достижение: никогда прежде столь малочисленная команда не входила в тройку лучших по итогам зимней Паралимпиады», — написал градоначальник.
«За последние 12 лет — это впервые, когда наша сборная под российским флагом, с гимном выступила на этих соревнованиях. Три четверти всех побед были завоеваны представителями Москвы, московскими спортсменами. Это тоже, конечно, уникальный результат. Мы гордимся вами. Москва гордится, страна гордится. То, что вы сделали, кроме как подвигом назвать нельзя, потому что, чтобы достигнуть таких результатов, надо было преодолеть себя, победить других спортсменов, достичь тех целей, которые вы ставили перед собой, несмотря ни на что», — заявил мэр на церемонии награждения, его слова приводятся на сайте столичной мэрии.
Победители и призеры Игр получат премиальные выплаты от правительства Москвы: чемпионы — 4 млн руб., 2,5 млн — серебряный призер и 1,7 млн — бронзовые призеры. Тренеры-преподаватели также получат по половине от этих сумм, уточняется на сайте мэрии.
XIV Паралимпийские зимние игры проходили в Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо — с 6 по 15 марта. Россияне приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноуборду. На этих Играх команда России впервые с 2014 года выступала под национальным флагом.