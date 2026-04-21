День открытых дверей «Профессионалитета» собрал в Калининградской области более 8,5 тыс школьников и их родителей. Им рассказали о возможностях учиться в колледжах и техникумах, входящих в состав кластеров федерального проекта.
Как рассказали в пресс-служба областного правительства, мероприятие охватило шесть организаций среднего профессионального образования. Кластер машиностроения работает в Прибалтийском судостроительном техникуме, кластер машиностроения «Восточный» есть в Гусевском политехническом техникуме, а рыбопромышленный кластер в Калининградском морском рыбопромышленном колледже.
Еще три кластера начнут работу 1 сентября: сельского хозяйства на базе Колледжа строительства и профессиональных технологий, кластер педагогики на базе Педагогического колледжа в Черняховске и кластер электротехнической промышленности на базе Технологического колледжа.
В преддверии Единого дня открытых дверей в школах проводились классные часы.