В Пермском крае семь изъятых сельхозучастков выставлены на торги

В Прикамье 6 мая пройдут публичные торги: на открытых электронных аукционах выставят семь сельхозземель общей площадью 134 га, сообщает Минимущества Пермского края.
Участки изъяты у собственников за нарушение целевого использование аграрных территорий. Земли, выставленные на продажу, расположены трех муниципалитетах региона. В Чусовском округе представлено четыре участка, в Карагайском — два, в Еловском — один.
Среди выставленных на торги объектов минимальная начальная цена установлена для земельного участка в районе деревни Брагино Чусовского округа — 18,2 тысяч рублей за площадь 19 тысяч кв. м. Максимальная начальная цена определена для участка в Еловском районе — 483,3 тысяч рублей за 548,6 тысяч кв. м.