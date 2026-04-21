В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Донской столице в связи с ухудшением погоды был введен режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил в канале МАХ глава городской администрации Александр Скрябин.
По прогнозам Росгидрометцентра, до конца суток 21 апреля, ночью и в первой половине дня 22 апреля местами в донском регионе ожидаются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и градом, а также ветер, который будет дуть со скоростью 20−23 м/с.
Жителей просят быть осторожными и внимательными, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в службу «112». Режим повышенной готовности будет действовать с 19 часов 21 апреля до 12 часов 23 апреля.
